‘Hincha israelita’ confesó quién lo financió para que viaje a Barcelona y a Qatar para el repechaje

El ‘Hincha israelita’ podría considerarse al aficionado peruano más famoso, ya que, adonde va la selección, él está ahí también. En la estadía en Barcelona y en Qatar, David Chauca, su verdadero nombre, también estuvo presente y verá el Perú vs. Australia por el repechaje.

Ante las dudas de cómo logra viajar a todos lados, confesó su secreto: “Cuando fui a Uruguay, empeñé mi moto, me quedé endeudado. Cuando regresé a mi casa, me pusieron fecha límite para recuperarla porque le debía (dinero) a todos”. “Sin embargo, gracias a una empresa privada, (que) me dio un trabajo con un cerco de 25 millares de ladrillos, me dijo que si acababa con eso, me llevaba a Barcelona y a Qatar”, confesó a DirecTV Sports. VIDEO: DirecTV Sports