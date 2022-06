Las expectativas son muy altas por el partido entre Perú vs. Australia. El ganador clasificará al Mundial Qatar 2022 y para esto, miles de fanáticos peruanos se han trasladado hasta Doha para darle su apoyo incondicional al equipo de Ricardo Gareca. Entre ellos, está David Chauca, más conocido como el ‘Hincha israelita’. Este famoso personaje viene acompañando a la Bicolor desde hace más de 10 años para alentar a los jugadores en cada partido. Y como era de esperarse, también se fue hasta tierras qataríes para presenciar la repesca. No obstante, contó que su esposa es una de las personas que se molesta por estas travesías que realiza. “Como me dice mi pareja, mi señora: ‘La selección peruana parece tu amante, estás conmigo y compartes el amor con ella (la Bicolor)”, expresó. “Sí, pero... solo son dos semanas. Quince, veinte días, y luego estoy contigo (a su esposa). El amor es grande, es compartido, amo a mi selección. Más que todo para alegrar a la gente. Nosotros hemos entrado dando ayuda moral y espiritualmente”, dijo.