Arquero de Huancayo se lució con una espectacular atajada para evitar el 1-0 de Alianza Lima

¡Era el primero de los blanquiazules! A poco del final del primer tiempo entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, los íntimos tuvieron una gran chance de abrir el marcador, de no ser por el portero Ángel Zamudio. Ricardo Lagos ejecutó un tiro libre que conectó Aldair Rodríguez. No obstante, el arquero huancaíno se lució con una espectacular atajada para evitar la caída de su portería. Video: GolPerú.