Yoshimar Yotún se refirió a las participación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2022. “Este tiempo que he estado en Sporting me ha servido muchísimo. Llegó muy bien (a la selección peruana). Lo que nosotros sentimos es que merecimos mucho más, porque nos robaron. En Chile nos cobraron un penal que no hubo, en Argentina una falta muy clara y en Lima una mano”, expresó el volante celeste. Video: Movistar Deportes.