Hinchas de la Roma celebran el título europeo en las afueras del Coliseo

José Mourinho hizo historia con AS Roma tras consagrarse campeón de la UEFA Conference League, su primer título internacional en 61 años. Por dicha razón, las celebraciones en la capital italiana aún no paran. El plantel de la Roma hizo un recorrido por la ciudad y cientos de hinchas se unieron para continuar el festejo. Una de las mejores postales se dio cuando jugadores y aficionados cantaron en los exteriores del Coliseo romano. Video: Twitter AS Roma