Boca Juniors goleó 3-0 a Tigre en la final de la Copa de Liga Profesional y se coronó campeón del torneo. El peruano Luis Advíncula fue titular y ganó su segundo título con el cuadro azul y dorado. Luego de festejar, el lateral recordó su malas anécdotas: “Era el rey de los descensos, ¡tengo como cinco!”, además, añadió un pícaro comentario sobre Carlos Zambrano: “Yo he venido acá para que el chico salga campeón otra vez. La dos veces que hemos campeonado, el chico no ha jugado. Así que estoy tranquilo. ¡Dos veces lo he sacado campeón”, expresó el ‘Rayo’. VIDEO: Movistar Deportes.