Los celestes juegan un decisivo partido en la Copa Libertadores, pero no han logrado llevar a muchos hinchas a pesar de ser locales.

Sobre el inicio del partido Sporting Cristal vs. Talleres, el Estadio Nacional no cuenta con una gran cantidad de hinchas celestes. Aunque los rimenses juegan un duelo importante para definir su participación en algún torneo internacional, es poca su hinchada que los acompaña en las tribunas. VIDEO: Son datos no opiniones/Twitter.