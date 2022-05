Destino definido. Alexander Callens supo ganarse un lugar en selección peruana y buscará jugar por primera vez la Copa del Mundo. Si bien su regreso al balompié peruano no se dará en los próximos años, el zaguero del New York City se pronunció sobre esta posibilidad y dejó un mensaje que despertó la ilusión en los hinchas de la Miselera. “De acá a unos 10 años, sí me retiro en el Boys”, le respondió a los hinchas. VIDEO: La República.