Una polémica comparable a lo que ocurrió en el último Perú vs. Uruguay por eliminatorias se vivió en Matute. A los 12 minutos del segundo tiempo, Wilmer Aguirre empujó el balón en dirección al arco de César Vallejo, pero Renzo Garcés logró despejarla aparentemente en la línea. La repetición televisiva no ayudó a despejar la duda de si fue gol de Alianza Lima o no. VIDEO: Gol Perú