¡Era en el otro arco, ‘Puma’! José Luis Carranza cometió blooper en la Copa Leyendas de Fútbol 7

No estuvo fino. En la Copa Leyendas de Fútbol 7 no solo se ven golazos y grandes jugadas individuales, también hay espacio para los bloopers. Esta vez fue el turno para el ídolo de Universitario de Deportes, José Luis Carranza, el ‘Puma’, quien durante el encuentro entre los merengues y La Misilera no pudo rechazar el balón tras un centro de Nolberto Solano y convirtió un autogol que dejó desconcertado a su portero Juan Flores. VIDEO: Copa Leyendas Fútbol 7.