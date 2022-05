No lo habías visto así: la emoción de Mourinho tras clasificar a la final de la Conference

Llegar a la final de cualquier competencia deportiva no es algo sencillo y menos para un equipo que no está acostumbrado a pelear instancias decisivas. Eso lo sabe José Mourinho. El mítico entrenador portugués, campeón de Champions con el Inter y de Europa League con el Manchester United, no pudo ocultar su emoción tras la clasificación de la Roma a la final de la Conference League. Fuente: DAZN.