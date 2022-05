Los blancos estuvieron a punto de abrir el marcador y no por obra suya, sino por un blooper del arquero ciudadano. A los 51 minutos del Real Madrid vs. Manchester City, Ederson protagonizó un terrible error que casi termina en gol de los merengues. Quiso atrapar un rebote, golpeó a sus defensores, no cogió el balón y Vinicius casi anota. Video: ESPN.