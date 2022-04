Gonzalo Núñez bromea tras ampay: “Me van a dar el Subaru de Óscar Del Portal”

Durante la edición de su programa web “Erick y Gonzalo”, el periodista deportivo Gonzalo Núñez bromeó con el auto que le quitaron a su colega Óscar del Portal tras difundirse el ampay de Magaly. “¿Gonzalo nuevo jale de ‘Fútbol en América’? No, más bien me van a dar un Subaru. En vez de la bicimoto, me van a dar el Subaru de Del Portal”, expresó entre risas el popular ‘Castor’.