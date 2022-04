La primera final del Campeonato Pernambucano tuvo como cuota curiosa la presencia de un perro policía. El can irrumpió a los 84′ del duelo Náutico vs. Retro y puso de cabeza el trascendental cotejo. El canino corrió por toda la cancha y no paró hasta quedarse con el balón de juego. Con el esférico en el hocico, el animalito fue retirado de la cancha con ayuda de los miembros policiales. VIDEO: GEGLOBO