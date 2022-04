Hernán Barcos reveló que Universitario les cortó el “agua caliente y la señal en el vestuario”

Tras la histórica goleada que le propinaron a Universitario de Deportes, el delantero íntimo Hernán Barcos reveló que les cortaron el agua caliente en los vestuarios del Monumental. “Hoy no tuvimos nuestra gente en el estadio, por eso, hicimos el live que siempre nos piden. No había señal en el vestuario, no había agua caliente, nos cortaron todo”, señaló el ‘Pirata’. Video: Movistar Deportes.