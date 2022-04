El video que demuestra el bajo ritmo de Mercedes en el inicio de la temporada del Fórmula 1

Tras ganar el campeonato de constructores en el 2021, Mercedes no ha logrado mantener el ritmo de Ferrari y Red Bull en la presente temporada. Si bien se encuentra en el segundo lugar en el campeonato de equipos y sus pilotos han terminado todas las carreras, el nivel de los autos aún no es lo que se espera. Eso quedó demostrado en el GP de Australia, cuando el equipo alemán le pidió a George Russell que no luche con ‘Checo’ Pérez y que lo deje pasar, debido a que maltrataría los neumáticos y el mexicano “lo terminaría superando”. Fuente: F1.