El ‘Hincha Israelita’, uno de los fieles seguidores de la selección peruana, lamentaba no tener dinero para adquirir una entrada que le permitiera ingresar al Estadio Centenario y alentar a la selección peruana durante su duelo contra Uruguay. Sin embargo, después de unas horas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le obsequió un boleto para la zona donde se colocarán los miles de hinchas de la Blanquirroja. “Muy agradecido con la Federación; me dieron mi entrada. Me vieron, se sorprendieron y me dieron mi entrada”, expresó el fanático a Latina Noticias. Fuente: Latina.