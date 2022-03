Benedetto sobre clásico Boca vs. River: “En estos partidos hay que entregar el máximo”

Horas claves. Falta muy poco para el inicio del superclásico argentino entre Boca Juniors vs. River Plate por la séptima fecha de la Liga Profesional de Argentina. A su llegada al Estadio Monumental de Buenos Aires, el atacante xeneize Darío Benedetto habló sobre el proceso de recuperación de su lesión y sus expectativas para el decisivo duelo. “Me mentalicé para poder llegar, en este tipo de partidos hay que estar al 100% y lo hablamos con el cuerpo médico. Hoy me encuentro al 100% y me siento muy bien. En estos partidos hay que entregar el máximo de cada uno. Se tiene que ganar como sea”, enfatizó el delantero. Video: ESPN.