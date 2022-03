Durante el Manchester United vs. Atlético Madrid en Old Trafford, el portero esloveno evitó lo que pudo ser el primer tanto del partido.

Manchester United vs. Atlético Madrid se juega en el Old Trafford por los octavos de final de la Champions League; en la ida empataron 1-1. A los 12 minutos, el sueco Anthony Elanga recibió un buen balón para mandar a guardarla en arco rival, pero no contó con que Jan Oblak evitaría su tanto con el rostro. Video: ESPN