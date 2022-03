¡Tranquilo, ‘Bicho’! Cristiano Ronaldo se molestó con el árbitro tras el gol de Atlético Madrid

Se jugaba el minuto 40 del Manchester United vs. Atlético Madrid cuando Renan Lodi puso adelante a la visita y silencio el Old Trafford. Tras el tanto, Cristiano Ronaldo y sus demás compañeros se molestaron con el árbitro, pues no cobró una supuesta falta a Elanga previo al gol. Finalizado el partido, el ‘Bicho‘ se acercó al referi y continuó reclamando. VIDEO: ESPN