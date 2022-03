El colombiano quedó tendido en el suelo durante varios minutos e incluso fue atendido por el cuerpo médico. El portero no recibió amonestación.

Se jugaba el minuto 19 del Liverpool vs. Brighton cuando Luis Díaz abrió el marcador en el Falmer Stadium. El colombiano aprovechó un pase de Joel Matip, corrió al vacío y conectó el esférico para anotar el 1-0. No obstante, el exjugador del Porto se llevó una patada en el pecho por parte del arquero Sánchez, quien no fue amonestado por su acción. Video: ESPN.