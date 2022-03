“Traían cinturones y navajas”: los errores de la revisión de seguridad en el Querétaro vs. Atlas

Falta de seguridad. Varios testimonios del partido entre Querétaro vs. Atlas por la Liga MX muestran que la revisión previa para el ingreso al Estadio La Corregidora no se realizó de manera óptima. “Traían cinturones y navajas. Me dieron un sillazo en la cabeza”, comentó uno de los testigos a las afueras del hospital del estado mexicano. En tanto, otro de los heridos contó que la inspección para los aficionados rojinegros fue más estricta que la de sus rivales. “No nos dejaban pasar monedas, llaves, cadenas ni anillos, pero ellos tenían picahielos, pistolas, piedras y navajas”, enfatizo. Vídeo: Sport