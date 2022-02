Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, aseguró que sabe que no le faltan muchos años para dejar de jugar; asimismo, confesó que dejará un legado imborrable. “Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas”, dijo Cristiano. “Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar a tener ese orgullo de decir ‘por donde he pasado, dejé mi marca’”, reveló para DAZN. VIDEO: DAZN