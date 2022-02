Vinicius no la está pasando nada bien en el derbi de Madrid y no porque no pueda realizar jugadas, sino porque no le dejan jugar a punta de golpes tanto en las piernas como en el rostro. A los 42′ del Real Madrid vs. Real Vallecano, el defensor Balliu le aplicó un manotazo en el rostro del brasileño dentro del área que el árbitro no cobró falta. Video: DirecTV Sports.