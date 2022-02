Chelsea vs. Palmeiras: Rüdiger se encomendó previo al penal de Havertz en el Mundial de Clubes

En la final del Mundial de Clubes de la FIFA entre Chelsea vs. Palmeiras sucedió una acción que no se vio en las cámaras de televisión. En el segundo tiempo extra, los blues tenían un penal a favor para ponerse en ventaja. Kai Havertz sería el ejecutante. Todos los focos estaban en él. No obstante, en el medio del campo se pudo apreciar a Antonio Rüdiger encomendarse , y cuando el futbolista alemán marcó, el defensor salió corriendo a abrazarlo. Video: Meshari De Valon