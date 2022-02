El delantero del Liverpool, que erró un penal en el tiempo reglamentario, no falló en la tanda de penales y le dio el primer título a su selección.

Sadio Mané no dudó ningún segundo. El delantero del Liverpool tuvo en sus pies una enorme carga, pues con su disparo definía la final de la Copa Africana y fiel a su estilo, no falló (en la tanda de penales). Tomó carrera algunos metros y remató con fuerza al lado derecho del portero, quien no pudo evitar la caída de su portería. Video: ESPN 2.