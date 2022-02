No aguantó críticas. Cristiano Ronaldo vivió una de las etapas más gloriosas de su carrera con la camiseta del Real Madrid; sin embargo, no todo fue felicidad y en varios momentos fue muy cuestionado por parte de sus contrincantes. En un duelo ante el Dinamo Zagreb por la Champions League 2011, el portugués compareció ante los medios y manifestó que no entendía los comentarios de sus rivales. ‘CR7′ estaba muy molesto al finalizar el partido y consideró que la gente lo odiaba porque era “rico, guapo y buen jugador”. VIDEO: Cuatro.