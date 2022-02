El estratega uruguayo declaró, cuando dirigía a Nacional, cómo es su filosofía de juego: “Lo que van a ver en todos mis equipos es que el jugador que no corra o no se esfuerce al 100% no va a jugar. Yo quiero un equipo que sea solidario, un equipo que se muestre cuando tengamos la pelota. Pero cuando no la tenemos que también todos corran y trabajen porque esto es un equipo. Ganamos y perdemos todos”. VÍDEO: Nacional TV.