Tristeza y frustración. Gianluca Lapadula no podrá estar dentro del once titular del duelo de la selección peruana ante Ecuador debido a la lesión en la nariz que padece y de la que aún no se ha podido recuperar. Aun así, el delantero ítalo-peruano salió a la cancha junto al resto de los jugadores para los entrenamientos previos, donde se le notó cabizbajo. Santiago Ormeño tomará su lugar en el ataque del cuadro nacional. Vídeo: Latina.