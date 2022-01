Adolfo Hidalgo, más conocido en Youtube como Puntope, respondió tajantemente al mexicano Mike, quien hace unos días se había burlado del empate de Perú ante Panamá. “En Conmebol no celebramos amistosos, celebramos partidos oficiales. No puedes comparar el equipo C de Perú con el B de Panamá. La Concacaf no existe en nivel”, sostuvo. VIDEO: YouTube