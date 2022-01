La divertida respuesta de Ancelotti sobre la ruleta de Mendy a lo Zidane dentro del área

Carlo Ancelotti fue sincero cuando le consultaron en la rueda de prensa previo a la final de la Supercopa de España por la jugada de Ferland Mendy: el lateral ante el FC Barcelona hizo una ruleta a lo Zinedine Zidane dentro del área para salir con clase y cero nervios. El técnico italiano se tomó algunos segundos y contestó: “La verdad que no me acuerdo. Solo me acuerdo el regate contra Dani Alves. Lo voy a mirar. Creo que es un jugador muy seguro, es verdad que a veces arriesga”. Video: Marca