En lugar de molestarse por el error del periodista, Rafael Nadal decidió responder con educación y humildad. “ Siento mucho decirte esto, no quiero hacerlo, pero he estado en la final de 2012, 2014, 2017, 2018 y alguna semifinal más. Me he lesionado un par de veces aquí durante mi carrera. Por supuesto, ha sido un gran torneo para mí y claro que tengo muchos retos respecto a las lesiones en este evento. Lo siento por corregirte ”, señaló el tenista español al comunicador, quien había asegurado que el deportista no había alcanzado las semifinales del Open de Australia.