Pedro Troglio tras llegada a San Lorenzo: “Sigue siendo uno de los más grandes del país”

Dispuesto a ayudar. Pedro Troglio anunció su salida de manera sorpresiva del club Olimpia de Honduras, cuadro que comandó desde el 2019 y con el que conquistó el tetracampeonato del país centroamericano. Ahora, el entrenador deseaba volver a su país natal para dirigir al San Lorenzo, mítico cuadro de Argentina que se encuentra atravesando un mal momento deportivo. Tras participar de su primer entrenamiento, el extécnico de Universitario reveló que se siente feliz por su decisión. “A mí me motiva, no me importa la situación [...] San Lorenzo sigue siendo uno de los equipos más grandes del país”, señaló. Video: ESPN.