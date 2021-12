¡Se rinde ante ‘Dinho‘! Sergio Ramos calificó de “genio” a Ronaldinho en emotivo video

Jugó y fue figura en el PSG, por lo que le dedicaron un video como homenaje. Ronaldinho recibió un emotivo presente del equipo parisino, en el que también aparece el defensor español Sergio Ramos. El campeón del mundo con España tuvo palabras de admiración para el exfutbolista brasileño. “Yo creo que ha sido el jugador más mágico que he visto en la historia del fútbol. Le he visto hacer cosas que nunca he visto a lo largo de mi vida, es un jugador diferente, un mago. Un genio.” , señaló. VIDEO: PSG