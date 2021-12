¡Era el gol de la victoria! Manchester United desaprovechó un blooper del arquero del Newcastle

En el minuto 93 del Manchester United vs. Newcastle, el portero de las urracas cometió un error al dejar que se le fuera el balón de las manos. Sin embargo, el uruguayo Edinson Cavani intentó colgar a los defensas o darle un pase alto a Cristiano Ronaldo, pero no logró hacerlo bien, por lo que no pudieron anotar el gol del triunfo. VIDEO: ESPN