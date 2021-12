Confirma su continuidad: jugador del Tottenham ‘renueva contrato’ con su novia

El futbolista español Sergio Reguilón se volvió tendencia en las redes sociales luego de ‘renovar su contrato’ hasta el 2023. No obstante, esta inusual acción no la realizó con su club, el Tottenham de la Premier League, sino con su novia, la influencer Marta Díaz, con quien mantiene una relación desde hace dos años. Vídeo: Diario AS.