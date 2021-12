Luego de sufrir una dolorosa derrota por 4-1 ante el Arsenal, Marcelo Bielsa acudió ante los medios para responder a sus interrogantes. Pese al mal presente que atraviesa el Leeds, el técnico fue consultado por unos supuestos hechos racistas ocurridos en las tribunas tras un gol de los ‘Gunners’ y el ‘Loco’ no tomó de la mejor manera la pregunta. “Qué increíble que me haga esa pregunta ¿Qué puedo contestarle? Por supuesto que estoy en contra de cualquier acto de discriminación. Una pregunta que a esta altura... ¡Cómo no voy a estar en contra de la segregación!”, manifestó. VIDEO: Football Daily