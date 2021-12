FC Barcelona vs. Boca Juniors: ¡No te lo creo! Hinchas pifian en su cartel en homenaje a Diego Armando Maradona

Los fanáticos asistieron al estadio King Saud University Stadium para presenciar el duelo entre FC Barcelona vs. Boca por la Maradona Cup. Dos fanáticos fueron enfocados por la televisión en el entretiempo y mostraban su cartel en homenaje a Diego Armando Maradona, no obstante, no se percataron que la fecha de su nacimiento estaba errónea, ya que el ‘Pelusa’ nació el 30 de octubre de 1960 y no en 1966 como indicaba la pancarta. Video: TyC Sports