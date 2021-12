Ironías de la vida. Sergio Ramos volverá a verse las caras con su exequipo Real Madrid ya que el PSG quedó emparejado con los merengues en los octavos de final de la Champions League. Dos años antes, cuando el español aún defendía al equipo blanco, expresó que nunca ficharía por un club que pudiese enfrentar a la Casa Blanca. “Jamás iría a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid, porque no sale de mí. Si algún día me fuese del Real Madrid, es porque el cuerpo no me da”, señaló.