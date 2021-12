Alexander Callens dedicó emotivas palabras tras ganar la MLS

Alexander Callens salió campeón con el New York City tras vencer al Portland Timbers en la tanda de penales. El futbolista peruano anotó el último, tal y como lo hizo ante New England Revolution para darle una nueva alegría a la fanaticada neoyorquina. “El triunfo se lo dedico a la gente de Perú que siempre me apoyó”, dijo el seleccionado nacional. Video: Pulso Sports