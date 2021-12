El defensor peruano fue pieza clave en la campaña del New York City, que se coronó campeón del torneo estadounidense por primera vez en su historia.

Alexander Callens salió campeón con el New York City tras vencer al Portland Timbers en la tanda de penales. El futbolista peruano anotó el último, tal y como lo hizo ante New England Revolution para darle una nueva alegría a la fanaticada neoyorquina. “El triunfo se lo dedico a la gente de Perú que siempre me apoyó”, dijo el seleccionado nacional. Video: Pulso Sports