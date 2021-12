New York City se consagró campeón de la MLS tras vencer por penal (4-2) a Portland Timbers de Andy Polo. El héroe de la jornada fue Alexander Callens, ya que se encargó de cobrar el último disparo de la tanda de penaltis. Y no falló. El defensor peruano, tal como lo hizo en cuartos de final contra New England Revolution, no erró desde los doce pasos y metió un zapatazo imposible de atajar por el portero rival. De esta manera, le dio el primer título de su historia al equipo neoyorquino. Video: ABC