DT de Bélgica: El Barza está eliminado por perder contra el Benfica, no por el nivel del Bayern

Roberto Martínez en una conversación con el popular estadista MisterChip (Alexis) precisó que la eliminación del FC Barcelona no fue por el juego superior del Bayern Múnich. “El Barza está en un periodo difícil de reconstruir. Ha perdido cuatro puntos contra el Benfica, por eso no está en la siguiente ronda, no es el nivel del Bayern que le ha dejado fuera de Champions”, dijo el DT de la selección de Bélgica. Video: MisterChip (Alexis)