Defensor peruano anotó el último penal en la semifinal al New England Revolution. Ahora jugarán ante el Philadelphia Union.

Saltó y cantó a más no poder. El delantero peruano Alexander Callens festejó junto a sus compañeros de equipo la clasificación del New York City a la final de la Conferencia Este. El equipo de nuestro compatriota ganó la semifinal en la tanda de penales al New England Revolution. El zagueró nacional pateó el último tiro y consiguió la clasificación. VIDEO: MLS.