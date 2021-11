Gareca sobre el partido contra Colombia: “Es una final y hay que sacarlo adelante”

Se mostró enfocado. El técnico de la Blanquirroja, Ricardo Gareca habló en una conferencia de prensa sobre el próximo partido de la selección ante Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. “Es una final y hay que sacarla adelante, no me pongo a hacer números, en esta etapa nos sirve mucho planificar y mentalizarse, el equipo se tiene que mentalizar para ganar, eso es lo que siempre ha reinado en nosotros, (Colombia) no va a ser la excepción. Ambas selecciones tienen necesidades y en ese marco estamos en condiciones de poder hacer un buen partido”, enfatizó el entrenador. Fuente: FPF.