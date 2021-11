Debido a los derechos de televisión y normas de la UEFA Champions League, los entrenadores tienen que brindar declaraciones minutos antes que empiecen los partidos. A algunos les gusta, mientras que a otros no. En esta última nómina se encuentra el estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien mostró su incomodidad por tener que brindar algunas palabras. “Creo que antes de un partido un entrenador no tiene que hablar, esto es fútbol. Es mejor que no hable antes de un partido, entiendo que lo hagan por los derechos pero sigo pensando así, que no me gusta y no me gustará”, señaló. Video: Movistar Liga de Campeones.