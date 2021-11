El extécnico de Universitario de Deportes Pedro Troglio envió un mensaje a los periodistas que no asistieron a la conferencia de prensa que ofreció luego de la victoria de Olimpia ante Lobos en la Liga de Honduras. El argentino agradeció al único hombre de prensa que se hizo presente en la rueda. “Gracias, Gerardo, por estar ahí, por el respeto. Espero que en el próximo partido, que es un clásico nos vaya bien y la conferencia lo voy hacer solo con él, con Bustillo, por respeto. Me parece una falta de respeto que los medios locales no estén cubriendo el final de un partido a las seis de la tarde, un domingo. Si hubiéramos perdido seguro habrían 10 o 15 (periodistas)”, dijo el estratega. VIDEO: TVC