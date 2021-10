Sevilla vs. Mallorca igualaron 1-1 por la undécima fecha de LaLiga Santander en el Estadi de Son Moix. El partido se abrió con el tanto de Antonio Sánchez Navarro a los 22 minutos del primer tiempo para los piratas. Los dirigidos por Julen Lopetegui no se rindieron fácilmente y fueron en busca de la igualdad. En el complemento, el estratega español envió al campo a Erik Lamela por Suso (53′). El argentino no desaprovechó la oportunidad y en el minuto 73 marcó un golazo al ángulo para darle el empate a su equipo. Video: ESPN