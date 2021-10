Orlando City tras la monumental atajada de Gallese en la MLS: “Pedro no es humano”

Orlando City se midió ante el New England en condición de local por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El encuentro disputado en el Orlando City Stadium acabó empatado por 2-2, y una vez más, Pedro Gallese fue una de la figuras del partido. El golero peruano volvió a demostrar su potencial bajo los tres palos haciendo una atajada que sorprendió a propios y extraños. En su cuenta de Twitter, los leones describieron a Gallese de una manera particular: “Pedro no es humano...irreal”. Video: Orlando City SC