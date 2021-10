Tensión en la Serie A: jugadores protagonizan pelea al finalizar el Inter vs. Lazio

Duelo caliente en Roma. Inter de Milán no pudo ante la Lazio por la fecha ocho de la Serie A y los jugadores neroazurros no se quedaron contentos con lo que ocurrió durante los 90 minutos. La tensión se inició tras el segundo gol del cuadro capitalino, para los compañeros de Lautaro no se respetó el fair play y esto generó una primera gresca. Tras finalizar el partido, los dirigidos por Simone Inzaghi fueron a buscar al autor del 2-1 y, en medio de la trifulca, el juez decidió expulsar a Luiz Felipe, quien terminó llorando al considerar que no realizó nada malo. VIDEO: ESPN.